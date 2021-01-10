Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanırken, benzer bir haber de Vatikan'dan geldi.

KESİNTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR

Vatikan'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, elektrik kesintisinin ne kadar süreceği ise şimdilik bilinmiyor. Kesintilerin sabotaj olma ihtimali değerlendiriliyor.

PAKİSTAN DA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.