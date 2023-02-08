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Papa Francis: Depremlerden etkilenenler için dua ediyorum

Papa Francis: Depremlerden etkilenenler için dua ediyorum
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Papa Francis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek mesajı gönderdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konuştu.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda ülke, gönderdiği ekiplerle destek veriyor.

Destek çağrısı yaptı
Çabalara katılım sağlanmasının devam etmesi gerektiğini söyleyen Papa, depremden etkilenenlere yönelik destek çağrısında bulundu.

"Onlara dua ediyorum"
Vatikan'daki haftalık konuşmasında Papa, Türkiye ve Suriye'de yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

Onlar için duyguyla dua ediyorum. Bu insanlara, kurbanların ailelerine ve bu yıkıcı felaketten muzdarip herkese yakın olduğumu söylemek isterim. Yardım teklif edenlere teşekkür ediyor ve herkesi, bu ülkelerle dayanışma göstermeye davet ediyorum.

Etiketler papa deprem çağrı dua
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