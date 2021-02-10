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  3. 10 Şubat 2021 17:00

Pasifik'te 7.9 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Pasifik okyanusunun ortasında yer alan Yeni Kaledonya açıklarında 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Pasifik'te 7.9 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) aktardığına göre, Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Bu depremden kısa süre önce de aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak duyurdu. EMSC, depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya'nın 401 km doğusunda ve 2 km derinlikte olduğunu aktardı.

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