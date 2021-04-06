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Pentagon Rusya'ya açık açık sordu: Niyetiniz nedir?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda "niyetini açık etmesi" çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırının güneyi ile doğusunda askeri hareketliliğini gözlemlediklerini söyledi.

ABD'nin, Ukrayna'yı savunma ve saldırı ekipmanları ile desteklediğini belirten Kirby, Rusya'yı bölgedeki niyetini gizlemekle suçladı.

Kirby, "Orada niyet tam olarak açık değil. Rusya'nın sınır boylarında bu kuvvetlerini hareketlendirme konusunda niyetini açık etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta, Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırı yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güvenlik güçleri arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler Pentagon rusya ukrayna
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