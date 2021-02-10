Peru'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı

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Güney Amerika ülkesi Peru'da Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, bir doktora yapıldı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkeye dün 300 bin doz aşının ilk sevkiyatının ulaşmasının ardından başkent Lima'da Arzobispo Loayza Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Josef Vallejos, Covid-19 aşısı yapılan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Kendisini iyi hissettiğini belirten Vallejos, "Peru için tarihi bir gün olduğunu söylemek istiyorum. Aşı olduğum için mutluyum. Ben bir yoğun bakım doktoruyum ve sembolik olarak aşı olmam için beni seçtiler. Hiçbir acı hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı da aşı oldu

Öte yandan, Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye de, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yapılırken fotoğrafını paylaşan Sagasti, "Bugün aşıların sağlıklı, güvenli ve hayat kurtarıcı olduğunu desteklemek için Perululara omuz verdim. Aşılar en iyi kalkandır. Umut ve güvenle aşı oldum. Sağlığımız için savaşanlara minnettarım" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ülkede aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere yapılacağını açıkladı.

Ülkede toplam 1 milyon 191 bin 221 kişide Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 42 bin 667 kişi yaşamını yitirdi.