Pilotun anonsuyla uçaktan inen 19 kişiye 500 Euro verildi

Kanarya Adaları-Liverpool seferini yapacak uçak, ağırlıktan dolayı kalkış yapamadı. Pilotun çağrısı üzerine uçaktan inenlere 500 Euro tazminat verildi.

Bir uçak firmasının Kanarya Adaları-Liverpool seferinde ilginç anlar yaşandı. Yolculara anons geçen pilot, uçağuın kalkmak için fazla ağır olduğunu ve 20 gönüllünün inmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.

Pilotun anonsunun ardından 19 kişi gönüllü oldu. Sonrasında uçak sorunsuz bir şekilde kalkış yaptı.