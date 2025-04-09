Piyasaları altüst eden Trump'tan ''yatırım'' tavsiyesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin her zamankinden daha büyük ve iyi olacağını belirterek, satın almak için harika bir zaman olduğunu belirtti. Trump'ın mesajı sonrası ABD borsaları yükselişe geçti.

ABD Başkanı Trump, gümrük tarifelerinin ABD borsalarını sarsmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump paylaşımında, ABD'nin her zamankinden daha büyük ve iyi olacağını kaydederek, “Sakin olun. Her şey yoluna girecek. Satın almak için harika bir zaman” ifadelerini kullandı. Trump'ın mesajı sonrası güne düşüşle başlayan Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yönünü yukarı çevirdi.