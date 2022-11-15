Polonya'ya düşen füze sonrası ülkelerden peş peşe açıklamalar

NATO üyesi olan Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze sonrası bir çok ülkeden açıklama geldi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

ABD'Lİ YETKİLİDEN AÇIKLAMA

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili, Polonya'ya düşen Rus füzelerinin iki kişiyi öldürdüğünü söyledi.

PENTAGON: KONUYU İZLİYORUZ

Pentagon'dan Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü haberleri ile ilgili yapılan açıklamada "Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" ifadelerine yer verildi.

'TEHLİKELİ BİR ADIM'

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü. Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini kullandı.

'GELEN SON HABERLER ENDİŞE VERİCİ'

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz ." denildi.