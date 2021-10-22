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Putin Batı ülkelerini hedef alarak ''İnsanlık suçudur'' dedi

Putin Batı ülkelerini hedef alarak ''İnsanlık suçudur'' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cinsiyet değiştirmeyle ilgili yaptığı açıklamalarda Batı toplumunu suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü’nün Soçi’deki toplantısında dünya kamuoyunun gündemine oturan açıkmalarda bulundu.

Putin, Batı toplumunun canavarca bir tutumla çocuklara cinsiyet değiştirebileceklerini öğrettiğini öne sürdü. Putin, bu durumun insanlık suçu işlemeye yakın olduğunu savundu.

‘SEÇİM YAPABİLECEKLERİNE İNANDIRIYORLAR’

Putin, LGBT toplumu tarafından tepki çeken konuşmasında, “Batı’da bir erkek çocuğun kız olabileceğine dair fikrin öğretilmesi korkunç bir şey. Çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Onları cinsiyetleri üzerinde bir seçim yapabileceklerine inandırmaya zorluyorlar” dedi.

LGBT toplumu, eşcinsel evlilik ve propagandasının yapılmasını ülke genelinde yasaklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sık sık eleştiriyor.

Etiketler lgbt putin cinsiyet değiştirme cinsiyet avrupa rusya
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