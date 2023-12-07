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Putin: Geri dönüşü olmayan değişimler yaşanıyor

Putin: Geri dönüşü olmayan değişimler yaşanıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' adlı uluslararası yatırım forumunda açıklamalarda bulundu.

Rus VTB Bankası tarafından Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen forumda katılımcılara hitap eden Putin, Batı'nın eylemlerinin bizzat Batı tarafından on yıllar içinde inşa edilen ekonomik ilişkiler sistemini bozduğunu belirterek, Rusya'nın küresel ekonomide gerçekten demokratik bir kalkınma modelinden yana olduğunu vurguladı.


Rusya lideri, "Şu anda tüm küresel ekonomik ilişkiler sisteminin temel ve daha önce de söylediğimiz gibi geri dönüşü olmayan bir değişim aşamasından geçtiğini biliyorsunuz. Bu değişimlerin nedeni, önceki küreselleşme modelinin yerini çok kutuplu bir modele bırakması" dedi.


"Gerçekten demokratik ve ekonomik faaliyetin tüm katılımcıları arasında gerçek, adil rekabetin fiilen hakim olduğu yeni bir model yaratmak istiyoruz" diye devam eden Putin, küresel ekonomideki bu değişimin ve yeni liderlerin ortaya çıkışının nesnel ve büyük ölçüde doğal bir süreç olduğunun altını çizdi.

Etiketler DEĞİŞİM rusya putin
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