Putin ''kıyamet kopartırım'' demişti, Ukrayna Kırım'ı vurdu

Ukrayna, Rusya'nın "Kırım'a bir şey olursa kıyamet kopar" dediği Kırım'da dev Rus askeri üssünü vurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssü peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askeri üssün çevresinde dumanlar yükseldiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki Rus askeri hava üssünde meydana gelen patlamanın bir mühimmat patlamasından kaynaklandığını açıkladı.

Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamaların Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklandığını söyledi.

Tüm bunların ardından sosyal medyada bölgedeki son duruma dair görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, bölgedeki son durumla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

“BİRİNCİ SINIF ASKERİ HAVALİMANI”

Ukrayna Ordusu uzun yıllar sonra Kırım Novofodorovka'daki Rus hava üssünü vurduğunu belirten Khalilova, “Novofedorovka yönetimindeki kaynaklar, askeri havaalanı "Nitka" ve mühimmat depolarının Saki kenti ve köyü yakınlarında olduğunu söyledi. Kırım askeri üssünde yaşanan patlamalarla ilgili ‘Kaza' diyen Rusya'ya, Ukrayna Savunma Bakanlığı ‘mühimmat depolarının olduğu askeri bölgelerde sigara içmeyin’çağrısı yapıldı. Bölge kaynakları Kırım'da patlamalar "Nitka" eğitim kompleksinin bulunduğu birinci sınıf askeri havaalanında gerçekleştiğini aktarıyor.

Patlamaların yerine bakarsak, ATACMS kullanılarak bir füze saldırısı gerçekleştirildiğine veya olay yerinde sabotaj olduğuna işaret ediyor. Kırım sakinleri Kezlev şehrinden Novofedorovka’ya doğru çok sayıda ilk yardım arabasının gönderildiğini aktarıyor. Kırım Novofedorovka yolunda çok büyük trafik oluştu.” ifadelerini kullandı.