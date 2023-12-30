  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin: Moskova ve Ankara'nın iş birliği devam edecek

Putin: Moskova ve Ankara'nın iş birliği devam edecek

Putin: Moskova ve Ankara'nın iş birliği devam edecek
Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl vesilesiyle bir mektup gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü iş birliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

"GÜVENLİK ADINA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli iş birliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Etiketler putin yeni yıl mektup
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suudi Arabistan'dan 100 yılın skandalına tüy diken açıklama Suudi Arabistan'dan 100 yılın skandalına tüy diken açıklama İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AK Parti ismi rahatsız etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AK Parti ismi rahatsız etti Uzman isim 2024 emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Uzman isim 2024 emekli maaşı zammı tahminini açıkladı İstanbul'da Suudilerin olduğu sokağın adı değişiyor İstanbul'da Suudilerin olduğu sokağın adı değişiyor Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 genç hayatını kaybetti Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 genç hayatını kaybetti 2024 yılı burç yorumları 2024 yılı burç yorumları Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor Hatay tarihi Uzun Çarşı yılbaşına hüzünlü giriyor Memur ve emekli zammı açıklandı Memur ve emekli zammı açıklandı Önce Suudiler şimdi de Katarlılar: Bein Sports'tan skandal karar! Önce Suudiler şimdi de Katarlılar: Bein Sports'tan skandal karar! Yapay zeka para için yalan söyledi Yapay zeka para için yalan söyledi