Putin: Moskova ve Ankara'nın iş birliği devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl vesilesiyle bir mektup gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü iş birliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

"GÜVENLİK ADINA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli iş birliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.