Putin: 'Silahlarınızı bırakın, evinize dönün!''

Bugün Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu başlatan Rusya lideri Putin, Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Bölgedeki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Putin, bu durum sonrasında özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdiğini dile getirdi:

"Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz."