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Putin yanlısı Ukraynalı eski vekil öldürüldü

Putin yanlısı Ukraynalı eski vekil öldürüldü
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Ukrayna'nın 'Putin yanlısı' olmakla suçladığı eski milletvekili, Moskova'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Rusya Soruşturma Komitesi, eski Ukrayna Parlamentosu Milletvekili İlya Kiva'nın Moskova bölgesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğünü duyurdu.

AA'nın aktardığına göre komiteden yapılan açıklamada, Kiva'nın Moskova bölgesindeki Suponevo köyünde öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Suponevo köyündeki parkta kimliği belirsiz şahıs Kiva'ya silahla ateş açtı. Kiva, aldığı yaralardan dolayı olay yerinde hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, suçluların belirlenmesi amacıyla gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov ise yerel televizyon programında yaptığı açıklamada "Böyle bir kader Ukrayna’nın diğer hainlerinin ve (Rusya Devlet Başkanı) Putin rejiminin uşaklarının da başına gelecek." değerlendirmesini yaptı.

1977 doğumlu İlya Kiva, 2019-2022 yıllarında Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu'ndan Ukrayna  Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yaptı.

Ocak 2022'de Ukrayna'yı terk eden Kiva, Rusya'nın eylemlerini destekleyip Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştiriyordu. 

AA

Etiketler Putin yanlısı Ukraynalı eski vekil putin putin yanlısı ukraynalı eski vekil suikast cinayet
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