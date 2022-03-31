  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'den dünyaya rest! Rublesi olmayana doğalgaz yok

Putin'den dünyaya rest! Rublesi olmayana doğalgaz yok

Putin'den dünyaya rest! Rublesi olmayana doğalgaz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus Gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Putin, Gazprombank’ta Rus gazı ödemeleri için özel hesap açılmasını istedi. Rus lider yaptırımların devam edeceğini ve merkez bankasının diğer kuruluşların buna hazırlıklı olması gerektiğini söylerken Batı’nı bu yaptırımları önceden tasarladığını ve her zaman Rusya’ya yaptırım uygulamanın bir yolunu bulacağını da sözlerine ekledi.

Tüm bunların Rusya'nın gelişmesini engellemek amacıyla planlandığını söyleyen Rus lider ABD'nin küresel belirsizlikten nemalanarak kendi iç sorunlarını çözmeye çalıştığını ver bunun bedelini başkalarına ödettiğini iddia etti.

Vladimir Putin ayrıca Avrupa'nın doğal gazı ABD'den almaya zorlanmasının Avrupa için milyonlarca kişinin işsiz kalması anlamına geleceğini söyledi.

Putin ayrıca "Küresel olarak yaşanan gıda krizini, önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok yöne doğru gerçekleşecek başka bir göç dalgası izleyecektir” iddiasında da bulundu.

Etiketler vladimir putin rusya doğal gaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Petrolde rüzgar tersine döndü! Motorine bir indirim daha geldi
Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı gören tanıyamadı
Erdoğan manda yoğurdu eleştirilerine ve asgari ücrete ek zam sorusuna bu yanıtı verdi
Pencereleri kapatın, sokağa çıkmayın Uzmanlar en riskli grubu açıkladı
AREA'nın son seçim anketinde Erdoğan'ı da muhalefeti de şaşırtacak sonuçlar
Erdoğan bu işe çok kızacak! AK Parti'den ekonomik kriz itirafı
Yola döşeli mayınlar arasındaki ölüm yolculuğu kamerada
Asgari ücrete ek zamda Erdoğan'dan sonra Bakan'dan da olumsuz açıklama
Şeyma Subaşı'nın süper mini eteğini fena ''ti''ye aldılar
Suriyeli sığınmacı ''Sizi ülkenize göndereceğiz" diyen Özdağ'a bu yanıtı verdi