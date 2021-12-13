Putin'den G7 ülkelerine sert yanıt

Savaşın eşiğine gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili Rusya'ya uyarıda bulunan G7 ülkelerine Putin'den yanıt geldi.

Pazar günü İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen G7 zirvesinin yankıları sürüyor.

G7 ülkelerinin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda 'dev sonuçlarla karşı karşıya kalacağı' konusunda Rusya'yı uyarmasına Moskova'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir gündemi olmadığının altını çizdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin, İngiltere ve müttefiklerini G7 uyarısının ardından ülkesini 'şeytanlaştırmakla' suçladı.

Zirvenin ardından konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresif politikalarını sonlandırmasını talep ettiklerini söylemişti.

Öte yandan ABD istihbaratı, sınırda bulunan 175 bin Rus askerinin gelecek yılın başlarında saldırabileceğini tahmin ediyor.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başlamış, Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış ve18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana bölgede süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.