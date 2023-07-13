Putin'den tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Temmuz'da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vilnius'taki NATO zirvesinin ardından başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu"nda Ukrayna'nın olası NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"ULUSSLARARASI ARENADA GERİLİMİ TIRMANDIRIR"

Putin, "Ukrayna'nın NATO üyeliğine gelince, bunun hakkında birçok kez konuştuk. Bu, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturur. Nitekim, özel askeri harekatın nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik tehdidinin bulunmasıdır. Bunun Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağından, dünyayı daha kırılgan hale getireceğinden ve uluslararası arenada gerilimi tırmandıracağından eminim" ifadelerini kullandı.

"YETERİNCE UZUN MENZİLLİ FÜZELERİN TEDARİKİNE NE KADAR UMUT BAĞLADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı füze ve tank sevkiyatlarını eleştiren Putin, "Yeterince uzun menzilli füzelerin tedarikine ne kadar umut bağladıklarını görüyoruz. Evet bunlar zarar verir ancak füzeler kullanılarak muharebe sahasında hiçbir kritik değişiklik elde edilemez. Aynı şey yabancı üretim tanklar, piyade araçları için de için geçerli" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA HAKKI VAR"

Putin, "yeni silah sevkiyatlarının sadece Ukrayna için durumu daha da zor hale getirmeye, çatışmayı daha fazla körüklemeye yardımcı olduğunu" savundu. "Her ülke gibi Ukrayna'nın da kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu" söyleyen Putin, ancak bir ülkenin kendi güvenliğini sağlamak için bir diğer ülkenin güvenliğine yönelik tehditler oluşturamayacağını ifade etti.

"TAHIL ANLAŞMASI İÇİN VAATLERİNİ YERİNE GETİRSİNLER"

17 Temmuz'da sona erecek tahıl anlaşması hakkında da konuşan Putin, "Bu anlaşmadaki katılımımızı askıya alabiliriz. Eğer bize verilen tüm vaatlerin yerine getirileceğini bir kez daha söylerlerse, o zaman bu vaatleri yerine getirsinler ve biz de hemen anlaşmaya yeniden dahil oluruz" dedi.