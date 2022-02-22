Putin'den Ukrayna gerilimine ilişkin yeni açıklama

Rusya'nın, Ukrayna ile krize neden olan Donetsk ve Luhanks'ı tanıma kararı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'taki sözde cumhuriyetleri tanıma kararı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Minsk anlaşmalarının artık geçerliliğinin olmadığını bildirerek, "Donetsk ve Luhansk bölgesinde bir çatışma var. Üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz." dedi.

"ARTIK GEÇERLİLİĞİ YOK"

"Tüm bu anlaşmazlıkların müzakere masasında çözüleceğini umuyoruz. Şu anda bu imkansız olarak görünüyor ama gelecekte bunu mümkün görüyoruz. Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık. Donetsk ve Luhansk bölgesinde bir çatışma var. Üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz. Kamuya açıklanmadı ama buradaki sorun her iki tarafta da bize göre bu konu uzun vadede çoktan çözülmüş olmalıydı. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.

"UKRAYNA'NIN TEHDİT OLARAK ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Ukrayna'nın tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Bölgede yaşayanların iradesini tanımamız gerekiyor. Bunların amacı verilmiş sözlerin tutulmaması için bahane uydurmak. Önceki yönetimin anlaşmalarını uygulamamak için bir bakmışsınız ABD'ye Avrupa'ya gitmiş.

Ukrayna'nın Sovyet döneminden nükleer silah konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Nükleer tecrübeleri var. Birçok ülkeden daha hızlı ilerleme sağlayabilirler. Ellerinde uranyum zenginleştirme sistemleri mevcut değil. Ama bu sadece teknik bir sorun. Eğer bir nükleer silah üretirlerse bunu Rusya'ya göndermek için füze fabrikaları bile mevcut. Ukrayna'nın elinde taktik bir nükleer füze bulunsa bile bu bizim için tehdittir.

Askerlerimizin sınırı geçeceğini söylemedim. Hemen böyle bir ilerleme olacağını söylemedim. Ama neler olacağını söyleyemeyiz. Sahadaki gelişmelere göre göreceğiz."

ASKER GÖNDERECEKLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışına asker göndermek için Rus parlamentosunun onayını istedi. Öte yandan parlamento, Putin'in teklifini kabul etti.