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  3. 08 Mayıs 2018 22:03

Ruhani ve AB'den Trump'ın kararına ilk tepki geldi !

ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamasının ardından AB ve İran'dan ilk tepki geldi.

Ruhani ve AB'den Trump'ın kararına ilk tepki geldi !
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasının hemen ardından İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani de açıklamalarda bulundu. "ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük." diyen Ruhani, "ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan anlaşma konusunda beklenen açıklamasını yaptı ve ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu. 

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Trump'ın açıklamalarından hemen sonra ise İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ruhani'nin açıklamaları şöyle:

ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük.

ABD ne gibi delilleri olduğunu göstermeli.

İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur.

ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor.

Sadece ABD ve İran arasındaki anlaşma değildi. BMGK'dan onaylanmış bir anlaşmaydı. Diğer tüm taraflardan senatolarda, meclislerde onaylanmış anlaşmaydı. 

Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz.

AB'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Donald Trump'ın İran ile nükleer açıklamadan çekildiğinin açıklamasının ardından AB'den ilk değerlendirme geldi. Trump'ın kararının endişe verici olduğu belirtilirken, 'Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız' ifadeleri kullanıldı.

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