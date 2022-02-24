Rus askeri nakliye uçağı düştü: Personelin tamamı öldü

Kabus gibi! Benzin ve motorinde beklenen dev zam açıklandı

Brezilyalı yıldızdan Ukrayna için yardım feryadı

Belediye başkanı vatandaşı tartaklayıp, tehdit etti

Gram altın 1.000 TL'ye dayandı! Dolar ve Euro zirvede

Ukrayna resmen duyurdu: Savaşa füzeleriyle bir ülke daha dahil oldu!