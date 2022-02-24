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Rus askeri nakliye uçağı düştü: Personelin tamamı öldü

Rus askeri nakliye uçağı düştü: Personelin tamamı öldü

Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağı Voronej yakınlarında düştü. Uçaktaki personelin tamamı öldü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde uçan An-26 tipi kargo uçağının düştüğü duyuruldu.

Mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı.

Etiketler rus uçak askeri nakliye
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