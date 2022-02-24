Rus askerleri Çernobil'i ele geçirdi

Ukrayna-Rusya savaşında Çernobil'e giren Rus askerlerinin Çernobil Nükleer santralini ele geçirdiği duyuruldu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan tarihi savaştan önemli gelişmeler gelmeye devam ediyor. Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna cephesinin korktuğu olay da gerçekleşti.

"TÜM AVRUPA İÇİN BİR SAVAŞ İLANIDIR"

Vledimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus işgal güçlerinin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktarmış ve bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti. Zelenski, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisinin bir daha yaşanmaması için canlarını verdiklerini belirtmişti.

UKRAYNA'NIN KORKTUĞU OLDU

Zelenski'nin açıklamalarından kısa bir süre sonra Ukrayna'nın korktuğu da başına geldi. Rus ordusu, Kiev yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

"BİR 1986 TRAJEDİSİ DAHA..."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiyİ Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmişti.

"Rus işgal güçleri"nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Zelenskiy yaptığı açıklamada "Çok fazla kaybımız var. Çok sayıda Rus uçağı ve zırhlı aracını da imha ettik." şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna - Rusya arasındaki savaşına dair son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde oldukça zorlandığının altını çizen Zelenskiy, “Donbass Bölgesi’nde silahlı kuvvetlerimiz kusursuz bir iş çıkarıyor. Harkov tarafında oldukça zorlanıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz kenti korumak için üstün çaba gösteriyor” dedi.

Ülkenin güneyinde çatışmaların çok şiddetli olduğunu belirten Zelenskiy, “Birliklerimiz Herson Bölgesi kırsalında şiddetli çatışmalar yaşıyor. Düşman birlikleri, işgal altındaki Kırım’dan ve Melitopol’e doğru ilerlemeye çalışıyor” dedi.

Ülkenin kuzeyinde de Rus birliklerinin ilerleyişinin sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, “Ülkenin kuzeyinde düşman birlikleri Çernigiv’e yavaş yavaş ilerliyor. Ancak onları orada tutacak birileri var. Jitomir’de bölgesinde güvenli bir savunma duvarı inşa edildi. Düşmanın Gostomel’e girişi engellendi” dedi.

"YARIN SAVAŞ KAPINIZI ÇALACAK"

Zelenskiy, net sayı vermeden çok sayıda Rusya’ya ait savaş uçağı ve zırhlı aracın imha edildiğini aktararak, çok sayıda Rus askerinin esir alındığını açıkladı. Rusya’ya barış teklif eden Zelenskiy, “Ukrayna’nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz. Fakat Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Bize şimdi yardım etmezseniz, Ukrayna’ya güçlü bir yardım sunamazsanız, yarın savaş kapınızı çalacak" diyerek küresel liderlere çağrıda bulundu.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.