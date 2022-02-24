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Ukrayna resmen duyurdu: Savaşa füzeleriyle bir ülke daha dahil oldu!

Ukrayna resmen duyurdu: Savaşa füzeleriyle bir ülke daha dahil oldu!

Ukrayna güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Belarus topraklarından Ukrayna'ya 4 balistik füze fırlatıldı.

Ukrayna güvenlik kaynakları, tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Ukrayna, Belarus'tan topraklarına 4 balistik füze fırlatıldığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara Belarus da fiziki olarak resmen dahil oldu.

 Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle yaptığı toplantı kapsamında açıklama yaptı. Lukaşenko, Belarus askerlerinin Ukrayna’daki harekatta yer almadığını belirterek, “Tekrar söylüyorum: askerlerimiz orada değil. Ama gerekirse, Belarus ve Rusya için gerekliyse oraya giderler” dedi.

Sabah saatlerinde Ukrayna devlet sınırının Belarus tarafından desteklenen Rus askeri birlikleri tarafından saldırıya uğradığı yönündeki haberleri gördüğünü belirten Lukaşenko, “Bizim askeri birliklerimiz (Ukrayna’daki) bu operasyonda yer almıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler belarus ülke füze
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