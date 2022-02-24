ABD uçakları Estonya ve Litvanya'da konuşlandırıldı
Rusya'nın Ukrayn savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam eddiyor. ABD uçaklarının Litvanya ve Estonya'da konuşlandırıldığı açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalde bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor.
ABD uçaklarının Litvanya ve Estonya'da konuşlandırıldığı açıklandı. Litvanya tarafından yapılan açıklamada, "ABD'ye ait F-35 uçakları konuşlandırıldı" denildi
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