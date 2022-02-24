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  4. Rus halkı savaş istemiyor: 3 şehirde savaş karşıtı protestolar başladı

Rus halkı savaş istemiyor: 3 şehirde savaş karşıtı protestolar başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Petersburg, Yekaterinburg ve Tümen'de halk protesto eylemlerine başladı.

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