Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus halkı savaş istemiyor: 3 şehirde savaş karşıtı protestolar başladı Rus halkı savaş istemiyor: 3 şehirde savaş karşıtı protestolar başladı 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 19:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Petersburg, Yekaterinburg ve Tümen'de halk protesto eylemlerine başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6217b0462a9b6f456875d733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarkan tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu Ukrayna ordusu, SİHA'larla Rus tanklarını vurdu! İşte o anlar Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi Kapalıçarşı'da Rusya-Ukrayna hareketliliği Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı yeniden mi alevleniyor? Asyalı'dan bomba açıklama Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: Alıştık artık, yapacak bir şey yok Rus helikopterlerinin bombalama anı kamerada Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı