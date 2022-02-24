Rusya bir hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ederken Ukrayna'dan yapılan açıklamada Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi.

DOKTORLAR YARALANDI

Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.