Zelenskiy'ten yardım çağrısı: Savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gelişmelere dair açıklama yaptı. Zelenskiy,"Bugün bize yardım etmezseniz savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir" diyerek uluslararası topluma seslendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, "Bugün bize yardım etmezseniz savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir" dedi.
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