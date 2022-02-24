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Rusya Kiev'e doğru ilerliyor: 75 savaş uçağı kullanıyor

Rusya Kiev'e doğru ilerliyor: 75 savaş uçağı kullanıyor

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyerek, Rus askerlerinin Kiev'e doğru ilerlediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, Rus birlikleri Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladı.

Saldırıda 75 savaş uçağı kullandığı ancak Amfibi saldırıları gerçekleştiğine dair bir işaret olmadığı ifade edildi.

Rus ordusunun Ukrayna’ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğu açıklandı.

Bu arada Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil'i ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Etiketler rusya kiev savaş uçak
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