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Rus istihbaratı Estonya Konsolosunu gözaltına aldı

Rus istihbaratı Estonya Konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

"AÇIKÇA DÜŞMANCA NİTELİKTEDİR"
Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi. 

Etiketler rus istihbarat servis
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