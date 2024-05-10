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Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, bir saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirmişti.

8 yıl sonra CHP ve AK Parti arasında gerçekleşen 1 saat 35 dakikalık görüşmede, Özel'in ataması yapılmayan öğretmenleri, emeklileri ve Gezi tutuklularını gündeme getirdiği öğrenilmişti.

Özel, Bahçeli ile yaptığı görüşmede ise seçim sonuçlarını konuştuklarını ve fikir alışverişi yaptıklarını ifade etmişti.

Etiketler özgür özel CHP recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli MHP ak parti görüşme
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