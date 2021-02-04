  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 04 Şubat 2021 21:24

Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapmıştı! Hayatını kaybetti

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni’ye zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesi’nde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin hayatını kaybetti.

Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapmıştı! Hayatını kaybetti
A+ A-

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalni’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Doktorun, Navalni’nin ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE 'BEKLENMEDİK' DEDİ
 
Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün ‘beklenmedik’ olduğunu ifade etti. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

doktor , muhalif , lider
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM