Rusya: ''180 paralı asker öldürüldü'

Ukrayna'yı işgal harekatını aralıksız sürdüren Rusya ise 180 kadar paralı yabancı askeri öldürdüğünü açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşının 18'inci günün gecesinde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Rus güçleri bugün ilk kez Lviv kentini hedef aldı. Ülkenin batısında yer alan ve çatışmaların yoğun yaşandığı sivillerin akın ettiği kent Rus füzelerinin hedefi oldu.

Öte yandan Rusya ise 180 kadar paralı yabancı askeri öldürdüğünü açıkladı.