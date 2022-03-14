''Rusya, Çin'den askeri yardım istedi'' iddiasına jet yanıt

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Çin'den askeri teçhizat istediğini iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu iddiayı yalanladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 19. gününe girdi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’li yetkililerin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Çin’den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verildi. Rusya'nın Çin’den ne istediği hakkında ayrıntı vermeyen ABD’li yetkililer, Çin'in Rusya'ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu ve ABD'nin müttefikleri ile bu konuyu ele almayı planladığı ifade edildi. ABD'li yetkililer ayrıca, Rusya'nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu öne sürdü.

ÇİN'DEN YALANLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, konu hakkında "ABD, Ukrayna meselesinde Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor. Bu, kötü niyetli." ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜMLERİ TEŞVİK ETMELİYİZ"

Ukrayna krizinde tüm tarafların itidalle hareket etmesi ve gerilimi yükseltmek yerine düşürmesi gerektiğini vurgulayan Sözcü Cao, "Gerilimi artıracak adımlar yerine diplomatik çözümleri teşvik etmeliyiz." dedi. Financial Times'ın haberinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Çin'den donanım ve diğer askeri yardım talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü. Gazete, Washington'ın Çin'den gelebilecek olası yardıma karşı müttefiklerini uyarmaya hazırlandığı iddiasını da aktarmıştı. Haberde, Rusya'nın bazı silah ve mühimmatların temininde sıkıntı yaşadığı, bu yüzden Pekin'e talepte bulunduğu iddia edilmişti.

SULLİVAN, ÇİN'İN DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI JİECHİ İLE GÖRÜŞECEK

Çin’in Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile görüşmek üzere yarın İtalya’nın başkenti Roma'ya gidecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde iki ülke arasındaki rekabeti yönetme çabaları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkisine odaklanılacak" denildi.

Sullivan ise Rusya'nın diğer ülkeleri biyolojik veya kimyasal saldırılar başlatmakla suçlaması hakkında, "Bunu kendilerinin yapmak üzere olduklarını söyleyebilirim. Çin ve diğer ülkeler Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım etmeye çalışmamalı. Ne Çin'in ne de başka bir ülkenin Rusya'nın bu kayıplarını telafi etmeyeceğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

İHA