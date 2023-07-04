Rusya: ''Drone saldırılarını engelledik''

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova yakınlarında Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırılarının önünü kestiklerini duyurdu. Saldırılar yüzünden Moskova’da yer alan Vnukovo havaalanındaki uçuşlar bir süre için sınırlandırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Novaya Moskva (Yeni Moskova) adı verilen ve başkent Moskova yakınlarında yer alan topraklarda, Ukrayna’ya ait dört drone hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Moskova çevresindeki yerleşim yerlerini içeren Moskova Oblastı’ndaki Odintsovkiy bölgesindeyse bir Ykrayna drone’unun elektronik harp sistemleri ile düşürüldüğü belirtildi.

Drone’ların yere düşen parçaları sebebiyle kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı ve yerde tahribat da oluşmadığı kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin drone saldırıları nedeniyle güvenlik önlemi olarak başkentteki Vnukovo havaalanındaki uçuşların bir kısmının diğer havalimanlarına aktarıldığı duyurdu, ancak daha sonra Vnukovo’daki uçuş sınırlamalarının kaldırıldığını da ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ukrayna’nın yeni drone saldırılarını terör eylemi olarak niteledi. Zaharova, “Kiev rejiminin, uluslararası uçuşların gerçekleştiği bir havaalanı dahil sivil tesislerin yer aldığı bir alana saldırma girişimi yeni bir terör eylemidir” değerlendirmesini yaptı.