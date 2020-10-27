Rusya ikinci koronavirüs aşısının üretimine başladı

Sağlıklı Toplum isimli bir forumda konuşan Popova, Vektor Devlet Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının merkezde üretimine başlandığını söyledi.

Yıl sonuna kadar belirlenen miktarda aşının üretileceğini belirten Popova, aşı geliştirildiği için insanların daima maske takmak zorunda kalmayacağını ifade etti.

Popova, ayrıca yakında Rusya'da daha düşük seviyelerdeki antikorları tespit edebilen daha hassas test sistemlerinin olacağını, bu sistemlerin 'tescil edilmeye yakın' olduğunu ifade etti.

'Dördüncü aşı geliştiriliyor'

Popova, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'nın St. Petersburg’daki Ulusal Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü'nde kendi aşısını geliştirdiğini, bu aşının Rusya’nın dördüncü aşısı olacağını ifade etti.

Aşıların her birinde farklı üretim platformlarının kullanıldığını belirten Popova, "Herhangi bir aşının diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemem. Her aşının, deyim yerindeyse kendi hedef kitlesi olacak” dedi.

Popova, doktorlarların belirli bir hastada hangi aşıyı kullanmak gerektiğini seçme imkanı olacağını ekledi.

Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RFPİ) işbirliği ile üretilen Sputnik V aşısının tescil sonrası son aşama testleri 7 Eylül’de Moskova’da başlamış, 2 gün sonra aşı ilk gönüllülere vurulmuştu. Tescil sonrası klinik testler aşaması 40 bin gönüllünün katılımıyla sürüyor.

Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edildi. Aşının kasımda piyasaya sunulacağı belirtildi.

Rusya'da Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği üçüncü aşı da klinik testlerden geçiyor.

Vaka sayısında 16 bin 550 artış

Öte yandan koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde ülkede 16 bin 550 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 547 bin 774’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 4312 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 320 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölenlerin sayısı 26 bin 589’a çıktı.

Salgının başlangıcından beri hastalığı yenen kişi sayısı ise gün içindeki 12 bin 844 artışla 1 milyon 158 bin 940’a ulaştı.





