Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının Rus mevzilerine saldırmak için çılgınca yeni kuvvetler attığını, ancak Rus ordusunun düşmanın ilerlemesine izin vermediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kurmayları ile düzenlediği toplantıda Ukrayna ordusunun cephede çılgınca saldırmasına rağmen ilerleme kaydedemediğini söyledi.



Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zayıflamasını aktif çatışmalar için kullandığına dikkat çeken Şoygu, “Birleşik askeri grubu, ana çabalarını düşmanın savaş yeteneklerini zayıflatmaya yoğunlaştırarak, her yönde aktif muharebe eylemleri yürütmeye devam ediyor" diye konuştu.



‘Kiev temmuz ayında yaklaşık 21 bine yakın asker ve 2 binden fazla teçhizat kaybetti’

Tümgeneral Şoygu, “Geçen ay ordu birliklerimizin başarılı eylemleri sonucunda düşmanın kayıpları 20 bin 800'den fazla askeri personel, tam olarak ise 20 bin 824 kişi ve 2 bin 227 adet çeşitli teçhizat olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.



Kiev'in kaybettiği teçhizatın arasında İngiltere, ABD, Almanya, Fransa ve Polonya'dan gelen 10 Leopard tankı, 11 Amerikan Bradley piyade savaş aracı, 40 Amerikan M777 topçu sistemi ve 50 kundağı motorlu topçu düzeneği olduğunu hatırlatan Şoygu, “Tedarik edilen Batı yapımı silahların savaş alanında başarıya yol açmadığı, sadece askeri ihtilafı uzattığı ortada” vurgusunu yaptı.



‘Kiev, başarısız ‘karşı taarruz’ zemininde Rusya'daki sivil altyapıya terör saldırılarına odaklandı’

Rus komutan, “Kiev rejimi, başarısız sözüm ona ‘karşı taarruz’ zemininde Batılı sponsorlarının desteğiyle, Rusya Federasyonu'nun kent ve kasabalarındaki sivil altyapıya yönelik terör saldırıları düzenlemeye odaklandı” diye konuştu.

Şoygu aynı zamanda Rus Silahlı Kuvvetlerinin ülkede devam eden terör saldırılarıyla bağlantılı olan Ukrayna’nın askeri tesislerine yönelik saldırıların yoğunluğunu kat kat artırdığını vurguladı.