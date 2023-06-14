Rusya yine sivilleri vurdu

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in memleketi Kryvyi Rih’teki sivil binalara “büyük bir füze saldırısı” düzenledi. Yetkililer, saldırılarda en az 11 kişinin öldüğünü ve 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Kriviy Rig’de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattığı her füzenin hesabını verecek.” dedi. Saldırılar, Kiev’in Rus güçlerine karşı taarruzunun başlamasından sonra geldi.

Ukraynalılar birliklerinin yedi yerleşimi yeniden ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, yakın zamanda 90 kilometrekarelik bir alanı kurtardıklarını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalev, Ukrayna ordusunun Berdyansk yönünde de 1 kilometreye kadar ilerlediğini bildirdi.

Ukrayna birliklerinin söz konusu yöndeki karşı taarruz operasyonunda başarı elde ettiğini belirten Kovalev, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı saldırı birliklerimiz, yürüttükleri taarruz operasyonları sırasında geçtiğimiz gün Berdyansk yönünde 500 metreden 1 kilometreye kadar ilerledi. Kontrol altına alınan alan 3 kilometreye çıktı.” dedi. Rusya ise, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’ya gönderilen tanklar dahil bazı ağır zırhı araçları ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi Telegram kanalında, Alman yapımı iki Leopard tankına ait görüntüler paylaşıldı. Videoda ABD yapımı zırhlı Bradley savaş araçlarının görüntüleri de yer aldı. Güney Ukrayna’daki Zaporizhzhia cephesinde çekildiği söylenen görüntülerin yeri ve zamanı bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamadı. Görüntülere eşlik eden kısa bir açıklama yapan Bakanlık, ele geçirilen askeri teçhizatı “ganimetlerimiz” ifadesiyle nitelendirdi.

Videoda askerler teçhizatı teftiş ederken görülüyor. Ukraynalı mürettebatın ne kadar hızlı kaçtığının kanıtı olarak, bazı araçların motorlarının hala çalışmakta olduğu da aktarıldı. Ukrayna en son pazartesi günü yaptığı açıklama ile birliklerinin geçen hafta içinde gerçekleşmeye başlayan karşı saldırı ile yaklaşık 100 kilometrelik cephe boyunca bir dizi köyü Rus güçlerinden geri aldığını duyurmuştu. Rus kuvvetlerinin de benzeri şekilde son günlerde kaybettikleri bazı yerleri tekrar geri almış olabilecekleri düşünülüyor.

RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

Cephe hattındaki şiddetli çatışmada bir Rus generali öldürüldü. Rus askeri bloggerlar, Tümgeneral Sergey Goryachev’in Ukrayna’nın füze saldırısında öldüğünü duyurdu. 35’inci Müşterek Sınıf Ordusu’nun komutanlığını yürüten Tümgeneral Goryachev, Donetsk’in güneka Ledge bölgesindeki çatışma sırasında vuruldu. General Goryachev, 24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgalinde bugüne kadar öldürülen en yüksek rütbeli beş askerden birisi. Goryachev’in daha önce Moldova’daki Transdinyester ve Tacikistan’da görev yaptığı biliniyor. Kremlin’den henüz generalin kaybına ilişkin bir resmi açıklama yapılmış değil. Birkaç Rus savaş blog yazarı, Goryachev’in muhtemelen İngiltere tarafından sağlanan bir Storm Shadow seyir füzesi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana bir düzineden fazla Rus generalinin öldürüldüğüne inanılıyor.