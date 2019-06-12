Muz, domates derken listeye kayısı da eklendi !

Rusya gümrüklerinden, tarım zararlısı taşıdıkları gerekçesiyle geri çevrilen ürünlere, yılın ilk parti yaş kayısıları da eklendi. Kalujskaya gümrüğündeki Rusya tarım denetim kuruluşu Rosselhoznadzor uzmanlarının denetiminde 20 ton kayısıda Akdeniz meyve sineği zararlısı tespit edildiği açıklandı.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, yetkililer ürünlere el konulduğunu ve pazara verilmesinin engellendiğini bildirdiler.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, ay baçında yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Türkiye’den getirilen ürünlerinde tarım zararlısının tespit edildiği vaka sayısının 70’i geçtiğini belirtmişti. Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamaya göre bu rakamlar, Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ve Türk mevkidaşı Bekir Pakdemirli arasında gerçekleşen görüşmede dile getirildi.

Açıklamada, “Rosselhoznadzor’un Türkiye’den getirilen tarım ürünlerinde Rusya’nın yasakladığı tarım zararlısı tespit etme vakalarının devam ettiği Türk tarafına iletildi” denmişti.