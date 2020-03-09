Putin, Esad'ı dış kapıda karşıladı!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk heyetinin Moskova ziyaretinde yaklaşık iki dakika kapıda bekletildiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Görüntülerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kapıda karşıladığı ana ait Rus devlet televizyonununun görüntüleri de paylaşıldı.

Rusya'da faaliyet gösteren bir haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanlardan oluşan Türk heyetinin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeden önce yaklaşık 2 dakika kapıda bekletildiği görüldü.

Rus medyası Erdoğan - Putin zirvesinin perde arkası görüntüleri yayınladı



