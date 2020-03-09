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  4. 09 Mart 2020 14:00

Putin, Esad'ı dış kapıda karşıladı!

Rus televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk heyetini yaklaşık iki dakika kapıda bekleten Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı dış kapıda karşıladığı görüntüleri paylaştı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk heyetinin Moskova ziyaretinde yaklaşık iki dakika kapıda bekletildiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

 Görüntülerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kapıda karşıladığı ana ait Rus devlet televizyonununun görüntüleri de paylaşıldı.

Rusya'da faaliyet gösteren bir haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanlardan oluşan Türk heyetinin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeden önce yaklaşık 2 dakika kapıda bekletildiği görüldü.

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