Putin ile Flynn birlikte çekilen fotoğrafı Trump'ı zor duruma soktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NBC televizyonuna verdiği röportajda, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddiaları nedeniyle gelen baskılar üzerine istifa eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile 2015’te aynı masada oturduğunda, onunla arasında çok sınırlı bir iletişim olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, NBC'den Megyn Kelly, Putin'e, 2015'te Rus devlet televizyonu Russia Today'in bir etkinliğinde aynı masada otururken görüldüğü Flynn ile olan ilişkisini sordu.

Putin soru üzerine şunları söyledi: "Sizinle Flynn'le olduğundan çok daha yakın bir ilişkimiz var. Zira sizinle dün akşam buluşmuştuk. Bugünse tüm gün beraber çalıştık. Şimdi de yeniden bir araya geldik. Russia Today'in etkinliğine gittiğimde ve masaya oturduğumda yanımda bir beyefendi oturuyordu. Konuşmamı yaptım. Sonra başka şeyler hakkında konuştuk. Daha sonra kalkıp oradan ayrıldım. Flynn'in güvenlik servislerinde çalışmış biri olduğu bana sonradan söylendi."

Putin şöyle devam etti: "Olup biten bu. Onunla gerçek anlamda konuşmadım bile. Flynn'le tanışıklığımın seviyesi bu."

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Flynn'in ocakta göreve başlamadan önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğü iddia edilmiş, Flynn bu iddianın üzerine gelen baskılar nedeniyle şubatta istifa etmişti.