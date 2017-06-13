Putin'in sırrı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ünlü ABD’li yönetmen Oliver Stone ile dört kez baş başa görüşerek çekilen filmde hayatını ve “sırlarını” anlatmaya devam etti. Salı gecesi ABD’de Stone’un “Show Time” adlı TV kanalında yayınlanmaya başlayacak olan dizi röportajdan Putin’in yeni özel açıklamaları medyaya yansıdı.

Buna göre Putin, başkan seçildikten hemen sonra 2000 yılında Moskova’yı ziyaret eden ABD Başkanı Clinton’a Rusya’nın NATO üyeliğini önerdiğini söyledi.



Putin, “Görüşme sırasında ‘Rusya’nın NATO’ya katılmasını bir opsiyon olarak değerlendirelim’ dedi. Clinton ‘Neden olmasın?’ dedi. Ama Amerikan delegasyonu gerildi” dedi.



Rus liderin görüşmede hayatına dair paylaştığı “özel notlar”dan yenileri şöyle:



Yeltsin kendisini 1999’da Kremlin’e çağırıp önce başbakan sonra da yerine başkan olmasını önerdiğinde önce reddetmiş, “teklifin sıradan olmadığını, buna hazır olmadığını” söylemiş ve düşünmek için süre istemiş. Bunu “ailesinin, özellikle çocuklarının güvenliği ile ilgili duyduğu kaygılar” yüzünden yaptığını söylüyor.



Putin, “Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu, benim tüm hayatımı değiştirebileceğini ve buna hazır olduğumdan emin olmadığımı söyledim” diyor.



Putin, St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı iken Moskova’ya KGB’ye çalışmaya geldiği 90’ların sonunda başkentte “özel bir destek ve güçlü ilişkileri olmadığını”, Yeltsin’in neden kendisini seçtiğini hala anlamadığını belirtiyor.



Rus lider Yeltsin ile ilk başbakanlık günlerindeki ilişkilerini değerlendirirken, “Bu görevi ne kadar uzun süre yapacağımı bilmiyordum. Her an yanıma gelip ‘Gidebilirsin’ diyebilirdi. O zaman tek şey düşündüm: Çocukları nereye saklayabilirim” dedi ve şöyle devam etti:



“Gözünüzün önüne getirin: Beni görevden aldılar, korumam yok, hiçbir şeyim yok, ne yapabilirim? Nasıl yaşayabilirim ve ailemin güvenliğini nasıl sağlarım? Kendi kendime şu kararı verdim: Eğer kader böyle yazıldıysa sonuna kadar gitmek lazım. O zaman başkan olacağımı yüzde 100 bilmiyordum. Bu konuda kimse bir garanti vermedi."



Özel hayatından notlar aktarmaya devam eden Putin, iki kızının politika ya da “büyük ticari işlerle” değil bilimsel çalışmalar ve eğitimle ilgilendiklerini ve kendileriyle gurur duyduğunu söyledi. Kimlikleri açıklanmayan damatları ile de iyi ilişkileri olduğunu belirten Putin, zaman zaman damatları ve kızları ile görüş farklılıklarından doğan konuşmaları olduğunu ama buların “tartışmaya” varmadığını anlattı.



Rus lider judo ile meşgul olmasının kendisini sokaklarda fazla geçirmekten alıkoyup iyi insan yaptığını da söyledi.



Ayrıca KGB için seçildiğini ama diğer yandan kendisinin istediğini, hukuk fakültesi okumak istemesinin nedeninin de KGB’ye girmek olduğunu vurguladı.