Rus senatörlerden Türkiye açıklaması !

Türkiye'nin terörle mücadelede üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmediğini belirten Rus Senatör Cabbarov, TSK'nın eylemleri yüzünden İdlib'in teröristlerin kalesi haline geldiğini söyledi.

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Rus milletvekili Novikov ise Rusya ve Türkiye arasındaki Suriye görüşmelerinin, İdlib’de yaşananlara rağmen devam etmesi gerektiğini belirtti.

İdlib’de yaşanan son olayların, Rusya ve Türkiye arasında doğrudan çatışmalara yol açmayacağını belirten Rus milletvekili Krasov ise Suriye’deki durumun müzakere masasında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

'TSK'nın eylemleri yüzünden İdlib teröristlerin kalesi haline geldi'

Sputnik'te yer alan habere göre Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabbarov, İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada "Suriye'deki teröristlerin kalesi İdlib oldu ve bu, büyük ölçüde Türkiye’nin terörle mücadelede üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmemesi sayesinde oldu. Yani bu, onların (teröristleri) koruğu anlamına geliyor" dedi.

Cabbarov, sadece Suriye'de değil tüm bölgede tehdit kaynağı durumu meydana getiren bu tür eylemlere son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘İdlib görüşmeleri devam etmeli’

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, Sputnik yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı; “Mevcut durumda Ankara’nın eylemleri, Suriye’deki krizin çözümüne Rusya ile ortak katılıma rağmen, S-400 alımına rağmen, Ankara’nın Moskova dahil herkesten bağımsız politika yürüttüğünü gösteriyor. Diğer yandan Türkiye, NATO’nun tüm dayanışma yaklaşımlarına aykırı hareket etmeye hazır değil, politik ve askeri anlamda NATO üyeliğine değer veriyor.”

Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin geleceğiyle ilgili olarak Ankara’nın ‘genelde zor müzakereci’ olduğuna işaret eden Rus milletvekili, buna rağmen müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini, bunun Suriye’deki çözümü de ilgilendirdiğini söyledi.

Novikov, “Rusya, meşru yollarla seçilmiş yönetimin davetiyle Suriye topraklarında bulunuyor ve biz, Beşar Esad hükümetiyle olan anlaşmalara uygun olarak hareket etmeye devam etmeliyiz, üstelik böyle bir işbirliği etkisini gösterdi” dedi.

Daha önce varılan tüm kararların ardında büyük çalışmanın, büyük çabaların, uzlaşıların, anlaşmaların, bazı durumlarda da Suriye çözümü için verilen kurbanların yer aldığını kaydeden Novikov, “Bu yüzden, bugüne kadar elde edilen tüm deneyime değer verilmeli ve mevcut durumu çözüme kavuşturmak için ek yollar aranmalı” diye ekledi.

'Rusya ve Türkiye arasında doğrudan çatışma olmayacak'

Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Sputnik’e açıklamasında, “Ülkelerimiz arasında çatışma çıkacağını düşünmüyorum, ne de olsa savunma ve dışişleri bakanlıklarımız arasında iletişim hatları kalıyor” dedi.

Krasov, Suriye’deki krizin çözümüne katılan ülkelerin müzakere masasına oturup üzerine aldıkları yükümlülükleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.