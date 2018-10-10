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  4. 10 Ekim 2018 17:01

Rusya artık doları istemiyor !

Rusya, ekonomisini dolardan arındırmak için hamleler yapıyor.

Rusya artık doları istemiyor !
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Rusya son zamanlarda dolara karşı hamlelerini artırırken Rus uzmanlar, doların artık `dönüşü olmayan bir yola` girdiği görüşünü dile getiriyor. ABD’nin yıllardır süren yaptırımları ve yeni olası kısıtlamalarının gölgesindeki Rusya, ekonomisini dolardan uzaklaştırma konusunda kararlı.

ABD’nin yıllardır süren yaptırımları  ve yeni olası kısıtlamalarının gölgesindeki Rusya, ekonomisini dolardan  uzaklaştırmak istiyor. Uzmanlar, ABD’nin, doları finansal bir silah olarak  kullanması nedeniyle Rusya’nın böyle bir adıma mecbur kaldığını ancak  "dolarsızlaşma" sürecinin kolay olmayacağını belirtiyor.

Rus hükümetinin basın servisinden geçen hafta yapılan açıklamada,  dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, bu doğrultuda  yurt dışı işlemlerde kullanılan paranın ulusal para birimine çevrilmesi için  teşvikler ve mekanizmalar yaratılması üzerinde çalışmalara hız verildiği  kaydedilmişti.

ABD Senatosu ise ABD'deki seçimlere müdahale ettiğine yönelik iddialar  nedeniyle Rusya'nın en büyük bankalarına dolar kullanımını yasaklama ve  Moskova'nın dış borç piyasalarına erişimini reddedecek kanun tekliflerini  değerlendirmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada,  ABD’nin, dolarkullanımına yönelik attığı adımlar nedeniyle "kendi ayağına  sıktığını" savunarak, "ABD, doların güvenilirliğini zedeleyerek büyük bir hata  yapıyor. Bu, tüm imparatorlukların yaptığı bir hatadır. Her şey istikrarlı  görünür ve olumsuz sonuçların yaşanmayacağı düşünülür. Fakat hayır, olumsuz  sonuçlar mutlaka ortaya çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rusya, uluslararası anlaşmalarda  doların payını 2013’ten bu yana yüzde 79’dan yüzde 68’e düşürürken, Rusya’nın  uluslararası rezervlerinde doların payı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017’nin aynı  dönemine göre 1,6 puanlık düşüşle yüzde 43,7’ye geriledi.

"DOLAR, DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLA GİRDİ"

Rus ekonomisindeki "dolarsızlaşma" hamlesini AA muhabirine  değerlendiren Rus Ulusal Ekonomi Başkanlık Akademisi Finans Mühendisliği Kürsüsü  Başkanı ve eski Merkez BankasıBaşkan Yardımcısı Prof. Dr. Konstantin  Korishchenko, doların artık "dönüşü olmayan bir yola" girdiği görüşünü dile  getirdi.

Korishchenko, ticaret savaşlarının yanı sıra ABD'nin, Yabancı Hesaplar  Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) gibi  unsurları da kullandığını hatırlatarak, "ABD’nin kullandığı küresel saldırı  araçları nedeniyle dolardan olabildiğince uzak kalmaktan mutlu olacak ülkelerin  sayısı artıyor." dedi.

Ekonomide dolardan uzaklaşma konusunun ikircikli olduğuna işaret eden  Korishchenko, "Bir tarafta 'dolar bölgesinden' uzaklaşırken, diğer tarafta nereye  gidiyorsunuz? Dolar yerine hangi para birimini kullanacaksınız? Avro, yuan veya  ruble mi? Doğal olan, çoklu bir döviz sistemi kurmaktır ancak kur riskleri ve  işletim maliyeti bu fikri elverişsiz hale getiriyor. Yeni bir 'döviz kralının'  ortaya çıkması, ne bugün ne de gelecek yıl olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dolarsızlaşmaya karşı atacağı adımların ise süreci daha da  derinleştireceğini belirten Korishchenko, "Şu anda İran'la ticareti finanse etmek  için özel bir ödeme mekanizması oluşturulmasına ilişkin mutabakat var ve ABD'den  gelen baskılar, bu sistemi gelecekteki dünya para birimi sistemi için bir tür  birleşme noktası haline getirebilir." dedi.

"ABD, DOLARIN HAKİMİYETİNİ SAVUNMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

Harvard Üniversitesi Rusya ve Avrasya Çalışmaları Öğretim Üyesi Prof.  Bruno Sergi de Rus ekonomisinin dolardan uzaklaşma imkanına sahip olduğunu  vurguladı.

Sergi, ticaret savaşlarının, ABD’nin ticaret açığını düşürmesi halinde  dolar likiditesinin düşeceğine işaret ederek, "Dolardan uzaklaşmak uzun vadeli  riskler barındırıyor. Çünkü bu, mevcut küresel ticareti ve jeopolitik düzeni  bütünüyle zayıflatıyor. Bununla birlikte ABD, doların hakimiyetini savunmak için  elinden geleni yapacaktır. Bu konuda şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Dolarsızlaşma sürecinin şimdilik belirsizliğini koruduğuna dikkati  çeken Sergi, "ABD borsalarındaki yüksek performansın, gelişen piyasalardaki  dolarsızlaşma eğilimiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Eğer altın fiyatına  bakarsak, tüm jeopolitik travmalara rağmen aşağı iniyor ve nispeten sabit  kalıyor. Doların riskli davranarak altının rolünden kaçındığını görüyoruz." dedi.

"EURO VEYA LİRA İLE ANLAŞMALARA BİR AN ÖNCE BAŞLANMASI GEREKİYOR"

Yeni Ekonomi Okulu Finans, Yatırımlar ve Bankalar Programı Direktörü  Prof. Dr. Oleg Şibanov ise ABD’nin dolara yönelik adımlarını "mali kitle imha  silahı" olarak tanımladı.

Doların bir silah haline dönüşmesini "küresel mali piyasalar için  olumsuz bir durum" olarak niteleyen Şibanov, "Örneğin SWIFT sistemine veya  dolarla işlemlere yönelik gibi yasaklar son derece belirsiz bir durum yaratıyor."  dedi.

Şibanov, uluslararası ticarette dolar dışındaki dövizlere yönelmenin  zorlu bir süreç olduğunu vurgulayarak, "SWIFT verilerine göre, yüzde 40’lık payla  dolar, ödemeler için anapara birimi olarak kullanılıyor. Bu, 5 veya 10 yıllık  süreler zarfında fazla değişmez. Bu nedenle avro, renminbi veya lira ile  anlaşmalar yapılmasına yönelik adımların atılmasına bir an önce başlanması  gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ihracatta yaratabileceği artış nedeniyle  zayıf dolar kurunu isteyebileceğini ifade eden Şibanov, AB'nin daha az gelişmiş  ülkelerle bu konuda gerçekleştireceği ortak girişimlerin kazan-kazan durumuna yol  açabileceğini ancak bu durumun belirsiz olduğunu söyledi.

AA

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