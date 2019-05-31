Rusya'dan İdlib açıklaması: ''Türkiye'nin elinde''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KREMLİN VE ANKARA'DAN YAPILAN AÇIKLAMARDAKİ 'NÜANS'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra Kremlin ve Ankara'dan yapılan açıklamalar arasındaki nüansla ilgili soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında 'İdlib'de ateşkesin sağlanmasının gerekliliği' ifadesi yer alırken Kremlin, 'terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik etkili önlemler alınması' ifadesini kullanmıştı.

'''TERÖRİSTLER SALDIRILARINA SON VERMELİ''

Taraflar arasında İdlib konusunda fikir ayrılığı olmadığını söyleyen Peskov, "İdlib'de ateşkes sağlanması gerekiyor, teröristlerin Hmeymim üssü de dahil olmak üzere askerlerimizin bulunduğu sivil hedeflere yönelik saldırılara son vermesinin sağlanması gerekiyor" dedi.

''ATEŞKESİN SAĞLANMASI TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞUNDA''

Soçi Mutabakatı'na istinaden ateşkesi sağlamanın Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Peskov, söz konusu amaçlara ulaşılması için Türk partnerlerin faaliyetlerinin ve Rus-Türk işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Peskov, Rusya için ateşkesin, İdlib'den düzenlenen saldırıların son bulması gerekliliği anlamına gelip gelmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Elbette, ilk sırada bu. Zira orada çok sayıda militan var ve o bölgeden saldırılar düzenliyorlar. Bu son derece tehlikeli bir durum."