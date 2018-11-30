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  4. 30 Kasım 2018 14:18

Rusya'dan Ukrayna'ya ''giriş yasağı'' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus erkeklerine ülkeye giriş yasağı koymasına tepki gösterdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya ''giriş yasağı'' tepkisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ukrayna ve başkenti Kiev'deki gelişmeleri "devlet sisteminde tam bir işlev bozukluğu" olarak nitelendirdi.

Rus erkeklerin Ukrayna'ya giriş yasağı kararını da değerlendiren Zaharova, "Bu kararlar ülke yönetiminin vahşi hareketlerinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "16-60 yaş Rus erkeklerinin ülkeye girişini kısıtlayarak, aslında Rus ordusunun temsilcisi olanların ülkemizde özel birlikler kurmalarını önlemeliyiz" demişti.

Ukrayna’da 28 Kasım itibarıyla 30 günlük süreyle sıkıyönetim ilan edilmişti.

rusya , ukrayna , mariya zaharova
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