Rusya'dan uyarı: ''O bölgeden çekilin''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Rus Bakan, Golan Tepelerinin Suriye tarafında bulunan kısmından Suriye ordusu dışındaki güçlerin çekilmesi çağrısında bulundu.

Rusya’dan kritik bir son dakika açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusu dışındaki güçlerin, ülkenin güneyindeki İsrail sınırından çekilmesi gerektiğini belirtti.



Suriye-İsrail sınırındaki İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri’nden İsrail tarafına roket saldırıları yapılmış, İsrail ordusu bu saldırıların İran destekli güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.