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  4. 27 Ocak 2019 12:55

Savaş uçağının düşme anı böyle görüntülendi

Rusya’da 5 gün önce inişte kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Rusya’nın kuzeybatısında bulunan Murmansk bölgesinde uçuş görevini tamamladıktan sonra piste iniş sırasında düşen Tu-22M3 tipi Rus bombardıman uçağında bulunan 3 askeri personelden 2’si yaşamını yitirmiş, bir asker ise ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde piste sert iniş gerçekleştiren uçağın gövdeden ikiye ayrıldığı ve alev aldığı görülüyor.

Yaşanan kazadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı ikinci bir emre kadar Rusya’da süpersonikuçakların uçuşunu durmuştu.

SÜPERSONİK BOMBARDIMAN UÇAĞI

Tu-22’ler, Sovyet döneminde uzun menzilli bombardıman uçağı olarak tasarlandı. 1962’de ilk uçuşunu gerçekleştiren Tu-22’ler, kanatlarına ileri-geri hareket ettirecek özelliğe sahip. 14 bin metre irtifaya çıkabilen uçaklar, saatte en fazla 2 bin 300 kilometre hızla uçabiliyor. Gelişmiş füze ve bomba taşıyabilen uçağın en yeni modeli ise Tu-22M3. 1990’larda tasarlanan uçak ilk olarak 1997’de Çeçenistan’daki operasyonlarda kullanılmıştı.

infilak , savaş uçağı , rusya
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