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  4. 26 Ekim 2019 15:49

Türkiye-Rusya mutabakatında yeni gelişme

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de imzalanan mutabakatla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Rusya mutabakatında yeni gelişme
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle mutabakatı masaya yatırdığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir toplantı yaptığını belirten Peskov, “Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılan mutabakatın uygulanması ve genel itibarıyla Suriye’deki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı” dedi.

Peskov, Putin’in Güvenlik Konseyi üyelerine Soçi’de düzenlenen 1. Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında yaptığı çok sayıdaki görüşme hakkında bilgi verdiğini de belirtti.

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