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  4. 24 Aralık 2019 14:46

Türkiye ve Rusya Libya konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin Moskova'da yaptığı görüşmede Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Türkiye ve Rusya Libya konusunda anlaştı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov başkanlığındaki Rus heyeti ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti arasında yapılan görüşmelerin ardından, her iki tarafın da Libya krizinin çözülmesinde muhtemel işbirlikleri de dahil olmak üzere temaslara devam edilmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

DHA

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