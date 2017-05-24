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  4. 24 Mayıs 2017 14:16

Türkiye'den Rusya'ya şok kısıtlama

Rus devlet haber ajansı RIA, Türkiye'nin Rusya'dan ayçiçek yağı ithalatına sınırlama uyguladığını bildirdi.

Türkiye'den Rusya'ya şok kısıtlama
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RIA'da haberi Rusya'nın Yağ Birliği'nin başında bulunan Mikhail Maltsev'in açıklamalarına dayandırdı. Supitnik'in haberine göre Rusya Yağ Üreticileri Birliği Başkavekili Mihail Maltsev, "Türkiye, vergisiz Rus ayçiçek yağı ithalatına kısıtlama getirdi. Yeniden işleme için yapılan ithalat lisansı başvurularının tamamı kabul edilmiyor. Yüzde 15-30 arasında bir kota uygulanıyor" dedi.

'KOTA, GAYRİRESMİ OLARAK UYGULANIYOR'

Vedomosti gazetesinin 'Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına yeni bir kısıtlama getirdiği' yönündeki haberini yorumlayan Maltsev, şu ifadeleri kullandı: "Aynı durumun ayçiçeği yağı için de geçerli olduğuna dair bilgi aldık. Ayçiçeği yağı sevkiyatında kısıtlama söz konusu. Kota uygulaması, gayriresmi olarak yapılıyor."

Vedomosti gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini yazmıştı.

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