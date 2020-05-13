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  4. 13 Mayıs 2020 17:31

Yangınlara neden olmuştu! O cihazların kullanımı durduruldu

Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi (Roszdravnadzor), koronavirüs tedavisi yapılan hastanelerde yangına neden olan Aventa-M" solunum cihazının kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

Yangınlara neden olmuştu! O cihazların kullanımı durduruldu
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Roszdravnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, yangınların meydana geldiği başkent Moskova'daki Spasokukotskiy Hastanesi ve St. Petersburg kentindeki Aziz Yorgi Hastanesi'nde Aventa-M solunum cihazının kullanıldığı belirtildi.


Açıklamada, 1 Nisan sonrası üretilen Aventa-M solunum cihazlarının kullanımının durdurulduğu kaydedildi.


Aventa-M, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı Rado Elektronik Teknoloji Şirketi KRET tarafından üretiliyor.


KRET, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Aventa-M, sağlık kurumlarına 2012 itibarıyla tahsis ediliyor. Güvenliğiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmemişti." ifadeleri yer almıştı.


Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede dün çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmişti.


Geçen hafta, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında da 1 kişi hayatını kaybetmişti.


Hastanelerde çıkan yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu belirtilmişti.

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